Atelier photo pour enfants Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-11-01 11:00:00
2025-10-24 2025-10-29 2025-11-01
Atelier photo pour enfants
Inscrivez-vous à l’atelier de photographie pour enfants à L’Eclaircie. Ateliers pour les 3-6 ans pour les premières photos et 7-12 ans pour la création de cyanotype ! La magie de la photo. Sur réservation au 06 64 03 68 43 10 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 03 68 43
English :
Photo workshop for children
German :
Fotoworkshop für Kinder
Italiano :
Laboratorio fotografico per bambini
Espanol :
Taller de fotografía para niños
