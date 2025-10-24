Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier photo pour enfants Ferrières-en-Gâtinais vendredi 24 octobre 2025.

Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-11-01 11:00:00

2025-10-24 2025-10-29 2025-11-01

Inscrivez-vous à l’atelier de photographie pour enfants à L’Eclaircie. Ateliers pour les 3-6 ans pour les premières photos et 7-12 ans pour la création de cyanotype ! La magie de la photo. Sur réservation au 06 64 03 68 43 10  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 03 68 43 

English :

Photo workshop for children

German :

Fotoworkshop für Kinder

Italiano :

Laboratorio fotografico per bambini

Espanol :

Taller de fotografía para niños

L’événement Atelier photo pour enfants Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-10-14 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS