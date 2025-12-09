Atelier photo Rue du Pré Sablé-sur-Sarthe

Atelier photo

Rue du Pré Maison de quartier du Pré Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28 20:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-11 2026-03-21 2026-04-08

Un atelier bimensuel pour apprendre à faire de belles photos

L’association TETICAP propose Question d’objectif , un atelier pour apprendre à réussir de belles photos avec votre reflex. Triangle d’exposition, gestion de la lumière, ambiance, harmonie des couleurs, post- traitement etc… une approche bienveillante et pédagogique pour progresser en petit groupe, apprendre et prendre du plaisir avec nos deux animateurs . Sur inscription. Nombre de place limité . Séance en salle pour apports théoriques ou analyse de nos photos, et séances pratiques en extérieur .

Rue du Pré Maison de quartier du Pré Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 99 78 07 teticap72@gmail.com

English :

A bimonthly workshop to learn how to make beautiful photos

