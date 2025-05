Atelier photo – Saint-Laurent-de-Neste, 31 mai 2025 09:00, Saint-Laurent-de-Neste.

Hautes-Pyrénées

Atelier photo SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Atelier « sortir du mode automatique »

Comment régler son appareil photo sans le mettre sur la position automatique, vous allez commencer à utiliser pleinement votre appareil et faire des images plus…

Infos supplémentaires & inscriptions



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@sortiesphoto34.com

English :

Getting out of automatic mode » workshop

How to set up your camera without putting it on automatic, so that you can start using your camera to its full potential and make images that are more?

More info & registration



German :

Workshop « Aus dem Automatikmodus aussteigen »

Wie man seine Kamera einstellt, ohne sie auf Automatik zu stellen, wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Kamera voll nutzen und mehr Bilder machen können

Weitere Infos & Anmeldung



Italiano :

Workshop « Uscire dalla modalità automatica

Come impostare la vostra macchina fotografica senza metterla in automatico, in modo da poter iniziare a usarla al meglio e scattare più foto?

Ulteriori informazioni e iscrizioni



Espanol :

Taller « Salir del modo automático

¿Cómo configurar tu cámara sin ponerla en automático, para que puedas empezar a utilizarla al máximo y hacer más fotos?

Más información e inscripciones



