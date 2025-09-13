Atelier Photo Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx
Atelier Photo Médiathèque Saint-Martin-de-Seignanx samedi 13 septembre 2025.
Atelier Photo
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Un atelier pour découvrir de manière ludique la captation d’image.
Venez découvrir et vous initier à la photographie (portrait en studio ou composition) avec l’ASC photo de Saint-Martin
de Seignanx. Créé il y a bientôt 10 ans, le club propose tout au long de l’année des ateliers, des sorties photo et des moments d’échanges autour de la photographie.
Venez avec votre appareil, votre smartphone !
De 10h à 12h. Entrée libre. Accessible à tout public. .
Médiathèque 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
