Atelier photo sur fond vert Médiathèque Françoise Sagan Paris

Venez vous prendre en photo devant un fond vert et découvrir l’incrustation, cette technique d’effets visuels tirée du cinéma ! L’occasion de se déguiser et de voyager dans les mondes imaginaires mis en avant dans la salle d’Actu et de repartir avec une photo unique.

Informations pratiques

Atelier le mercredi 10 décembre de 15h à 17h dans l’auditorium de la médiathèque

Entrée libre

Le mercredi 10 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public. A partir de 7 ans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan