Informations pratiques

Atelier photo sur smartphone Bibliothèque Landry Rennes Mardi 8 décembre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Atelier photographique

Jean-Christophe Godet, directeur artistique du Glaz festival propose un atelier ludique et prodigue des conseils pratiques pour prendre des photos avec votre smartphone.

Apprenez-en plus sur la composition, la prise de vue et essayez-vous à la réalisation de portraits.

La bibliothèque Landry propose cet atelier dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Tout public à partir de 12 ans.

Réservtion conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-08T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-08T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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