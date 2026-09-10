Atelier photo sur smartphone Bibliothèque Landry Rennes
mardi 8 décembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Atelier photo sur smartphone Bibliothèque Landry Rennes Mardi 8 décembre, 16h30 Ille-et-Vilaine
Atelier photographique
Jean-Christophe Godet, directeur artistique du Glaz festival propose un atelier ludique et prodigue des conseils pratiques pour prendre des photos avec votre smartphone.
Apprenez-en plus sur la composition, la prise de vue et essayez-vous à la réalisation de portraits.
La bibliothèque Landry propose cet atelier dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Tout public à partir de 12 ans.
Réservtion conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-08T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-08T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026