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Atelier photo Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque l'évasion Thénezay · Thénezay

Atelier photo Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque l'évasion Thénezay
Adresse
10 bis Place de L Hôtel de ville
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thénezay

Atelier photo

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Benoît Fontaine, photographe amateur et passionné, revient initier les plus jeunes à la photo en créant des scènes
avec des Playmobils®.

Vous pouvez apporter vos figurines.

A partir de 9ans ; sur inscription.   .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 

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English : Atelier photo

L’événement Atelier photo Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

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