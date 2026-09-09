Atelier photo Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Atelier photo

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Benoît Fontaine, photographe amateur et passionné, revient initier les plus jeunes à la photo en créant des scènes

avec des Playmobils®.

Vous pouvez apporter vos figurines.

A partir de 9ans ; sur inscription. .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Atelier photo

L’événement Atelier photo Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine