Atelier photo : tirage argentique, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Culturel Bideak · Saint-Palais
Informations pratiques
Atelier photo : tirage argentique Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h30.
Le temps d’un après-midi, déconnectez du numérique et plongez dans l’univers de la photographie argentique. Sous la lumière rouge de la chambre noire, découvrez les différentes étapes du tirage d’un négatif sur papier photographique.
Apportez quelques négatifs noir et blanc (hors couleur) et repartez avec un tirage réalisé par vos soins. Si vous n’avez pas de négatifs, aucun souci : des clichés seront mis à votre disposition.
L’association Begirada et l’Espace culturel Bideak vous invitent à cet atelier gratuit, ouvert à tous à partir de 12 ans.
Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.59.65.56.80 »}]
Dimanche 20 septembre de 14h à 17h30.
©
À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)
- Rallye-moto raid TT Rue de la Bidouze Saint-Palais 12 septembre 2026
- Comédie Les Sosies Auditorium de Bideak Saint-Palais 12 septembre 2026
- Rallye-moto raid TT Rue de la Bidouze Saint-Palais 13 septembre 2026
- Conférence Sand Flaubert une amitié féconde Saint-Palais 13 septembre 2026
- Présentation en basque du livre Deiadarra Saint-Palais 19 septembre 2026