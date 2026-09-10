Atelier photo : tirage argentique, Espace Culturel Bideak, Saint-Palais

Informations pratiques

Atelier photo : tirage argentique Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace Culturel Bideak Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h30.

Le temps d’un après-midi, déconnectez du numérique et plongez dans l’univers de la photographie argentique. Sous la lumière rouge de la chambre noire, découvrez les différentes étapes du tirage d’un négatif sur papier photographique.

Apportez quelques négatifs noir et blanc (hors couleur) et repartez avec un tirage réalisé par vos soins. Si vous n’avez pas de négatifs, aucun souci : des clichés seront mis à votre disposition.

L’association Begirada et l’Espace culturel Bideak vous invitent à cet atelier gratuit, ouvert à tous à partir de 12 ans.

Espace Culturel Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 70 62 68 41 https://www.chemins-bideak.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@chemins-bideak.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.59.65.56.80 »}]

Dimanche 20 septembre de 14h à 17h30.

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