Atelier « Photogramme' » au Château de La Roche-Guyon 20 et 21 septembre Château de La Roche-Guyon Val-d’Oise

Réservation sur place // Tarif unique de 2 € – Gratuit -18 ans // 12 personnes maximum par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Initiez-vous à la technique du photogramme en compagnie d’Olivier Verley, artiste-photographe en résidence au Château de La Roche-Guyon. À partir de trouvailles (feuilles, pétales de fleurs…) récupérées dans le Potager-fruitier, créez une image unique fruit de votre imagination, via les procédés d’interpositions et de source lumineuse !

Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience, 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France 0134797442 http://www.chateaudelarocheguyon.fr A13 – A15 / RER A Cergy Préfecture / RER C Gare de Pontoise / Baladobus le dimanche

Journées européennes du patrimoine 2025

© Olivier Verley