Atelier photographie : apprends à capturer les monuments, Mairie, Lautenbach
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Lautenbach
Informations pratiques
Atelier photographie : apprends à capturer les monuments Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Un atelier de photographie dédié à la capture des monuments historiques et du patrimoine, animé par la photographe professionnelle Charlotte Mlundzinski. L’atelier donnera lieu à un concours photo, dont la plus belle sera accrochée de façon permanente à la mairie de Lautenbach !
Mairie 49 rue principale 68610 Lautenbach Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est
Un atelier de photographie dédié à la capture des monuments historiques et du patrimoine, animé par la photographe professionnelle Charlotte Mlundzinski.
©Brigitte Mehr
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