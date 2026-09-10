Atelier photographie : apprends à capturer les monuments, Mairie, Lautenbach

Informations pratiques

Atelier photographie : apprends à capturer les monuments Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Un atelier de photographie dédié à la capture des monuments historiques et du patrimoine, animé par la photographe professionnelle Charlotte Mlundzinski. L’atelier donnera lieu à un concours photo, dont la plus belle sera accrochée de façon permanente à la mairie de Lautenbach !

Mairie 49 rue principale 68610 Lautenbach Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est

Un atelier de photographie dédié à la capture des monuments historiques et du patrimoine, animé par la photographe professionnelle Charlotte Mlundzinski.

©Brigitte Mehr