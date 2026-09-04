Atelier photographie au cyanotype – Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
lundi 19 octobre 2026 · Ferme-musée du Cotentin · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Atelier photographie au cyanotype – Ferme-musée du Cotentin
Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:30:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Atelier créatif utilisant la technique du cyanotype. Chacun prépare une carte et un marque-pages.
Chacun repart avec ses créations. A 14h30 et 16h. Sur réservation.
Tarif : 3€/enfant en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .
Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
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English : Atelier photographie au cyanotype – Ferme-musée du Cotentin
L’événement Atelier photographie au cyanotype – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-09-04 par Réseau Sites et Musées
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