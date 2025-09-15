Atelier photographie Salle des fêtes Saint-Mathieu

Atelier photographie

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Comment vous libérer de la technique photographique pour se concentrer sur la prise d’image ? Nous aborderons dans ces ateliers les bases techniques de la photographie (exposition, ouverture, composition, etc.) ainsi que différents styles photographiques pour mieux trouver le vôtre (portrait, paysage, photographie de rue, etc.). Nous parlerons également de la pratique de la photographie argentique prise de vue, développement des pellicules et pourquoi pas tirage de négatifs. Je vous propose enfin d’organiser une sortie photo par mois afin de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris pendant ces ateliers. .

Salle des fêtes 3 Rue des Écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

