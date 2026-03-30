Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL Parking du bas Route du Mas des Landes Verneuil-sur-Vienne

Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne 2026-04-18

Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL Parking du bas Route du Mas des Landes Verneuil-sur-Vienne samedi 18 avril 2026.

Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL

Parking du bas Route du Mas des Landes 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

La municipalité de Verneuil-sur-Vienne organise un atelier photographie sur le thème Verneuil au naturel . L’objectif de cet atelier est de se perfectionner.

Chaque participant devra se munir de son propre matériel appareil photo ou smartphone, et tenue confortable.

Réservation obligatoire auprès de la médiathèque.   .

Parking du bas Route du Mas des Landes 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 86 80 

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English : Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL

L’événement Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole

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