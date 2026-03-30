Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL Parking du bas Route du Mas des Landes Verneuil-sur-Vienne
Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL Parking du bas Route du Mas des Landes Verneuil-sur-Vienne samedi 18 avril 2026.
Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL
Parking du bas Route du Mas des Landes 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
La municipalité de Verneuil-sur-Vienne organise un atelier photographie sur le thème Verneuil au naturel . L’objectif de cet atelier est de se perfectionner.
Chaque participant devra se munir de son propre matériel appareil photo ou smartphone, et tenue confortable.
Réservation obligatoire auprès de la médiathèque. .
Parking du bas Route du Mas des Landes 7 Route Départementale 20 Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 86 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL
L’événement Atelier photographie VERNEUIL AU NATUREL Verneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne)
- Chasse aux oeufs Parc des troubadours Verneuil-sur-Vienne 4 avril 2026
- Concert du trio AMABILE Salle de Pennevayre Verneuil-sur-Vienne 24 avril 2026
- Ces mousses qui tapissent nos sous-bois Dimanche Nature Centre Nature la Loutre Verneuil-sur-Vienne 26 avril 2026
- Forêt des Vaseix sentier le tour du grand bois Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026
- Forêt des Vaseix sentier la promenade de Chamberet Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne 1 mai 2026