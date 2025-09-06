Atelier Photographier avec un smartphone Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Photographier avec un smartphone

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 16:30:00

2025-09-06

Après un rapide descriptif du fonctionnement de la photographie argentique et des questions/réponses diverses, installation de 2 applications de retouches gratuites puis départ pour faire des prises de vue avec vos smartphones et autres appareils photo dans le village. Explications des différents réglages principaux, les cadrages, l’analyse de la lumière, comment aborder une image qui soit différente et plus personnelle. Il sera abordé l’architecture, le portrait et des images plus poétiques et oniriques en utilisant la technique de surimpression.

Une autre façon d’utiliser son téléphone de manière ludique et éducative.

Public À partir de 8 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

