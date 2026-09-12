Atelier photographique Tissus photosensibles réalisation de cyanotypes par Mariève Pelletier | Journées du Patrimoine Archives départementales du Calvados Caen

Informations pratiques

Caen

Atelier photographique Tissus photosensibles réalisation de cyanotypes par Mariève Pelletier | Journées du Patrimoine

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’artiste plasticienne Mariève Pelletier présente son travail photographique sur les procédés anciens et la place des femmes dans son histoire. Au cours de cet atelier Tissus photosensibles , l’artiste accompagne un groupe de personnes dans la création d’un objet photographique sur tissu.

L’artiste plasticienne Mariève Pelletier présente son travail photographique sur les procédés anciens et la place des femmes dans son histoire. Au cours de cet atelier Tissus photosensibles , l’artiste accompagne un groupe de personnes dans la création d’un objet photographique sur tissu grâce à un procédé photographique artisanal mis au point au 19e siècle le cyanotype.

Ateliers proposé dans le cadre des Journées du Matrimoine organisées par HF+ Normandie et du Bicentenaire de la photographie organisé par le ministère de la Culture.

Age conseillé à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte). Détails sur l’organisation et l’horaire lors de l’inscription, 10 pers. max. .

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 47 18 50

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English : Atelier photographique Tissus photosensibles réalisation de cyanotypes par Mariève Pelletier | Journées du Patrimoine

Visual artist Mariève Pelletier presents her photographic work on traditional techniques and the role of women in the history of photography. During this ‘Photosensitive Fabrics’ workshop, the artist guides a group of participants in creating a photographic piece on fabric.

L’événement Atelier photographique Tissus photosensibles réalisation de cyanotypes par Mariève Pelletier | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer