Atelier photomontage médiathèque du Vieux Lille Lille

Atelier photomontage Samedi 6 décembre, 15h00 médiathèque du Vieux Lille Nord

Sur réservation

Début : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T16:00:00

Fin : 2025-12-06T15:00:00 – 2025-12-06T16:00:00

Envie de créer des cartes de vœux originales et personnalisées ? Venez découvrir les bases du photomontage lors de notre atelier convivial ! Apprenez à assembler images, textures et effets pour réaliser des créations uniques qui surprendront vos proches.

médiathèque du Vieux Lille 25-27 place Louise de Bettignies 59000 Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Création de cartes de vœux

BML