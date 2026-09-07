Atelier photophore d’Halloween Thionville
mercredi 28 octobre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Atelier photophore d’Halloween
1 place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 16:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Crée ton photophore d’Halloween ! Découpage, collage et créativité seront au rendez-vous pour réaliser une décoration unique. Citrouilles, chauves-souris ou petits fantômes prendront vie au gré de ton imagination !
Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants
0 .
1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create your own Halloween candle holder! Get ready for cutting, gluing, and lots of creativity as you make a one-of-a-kind decoration. Pumpkins, bats, and little ghosts will come to life as your imagination takes over!
Register at https://urls.fr/BwTvPm
L’événement Atelier photophore d’Halloween Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Fête foraine d’automne Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Présentation de livres d’artistes Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Etudiants à Thionville Thionville 17 septembre 2026