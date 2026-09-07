Informations pratiques

Thionville

Atelier photophore d’Halloween

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 16:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Crée ton photophore d’Halloween ! Découpage, collage et créativité seront au rendez-vous pour réaliser une décoration unique. Citrouilles, chauves-souris ou petits fantômes prendront vie au gré de ton imagination !

Sur inscription via https://urls.fr/BwTvPmEnfants

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Create your own Halloween candle holder! Get ready for cutting, gluing, and lots of creativity as you make a one-of-a-kind decoration. Pumpkins, bats, and little ghosts will come to life as your imagination takes over!

Register at https://urls.fr/BwTvPm

L’événement Atelier photophore d’Halloween Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME