Atelier Photophore en argile

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:15:00

fin : 2025-12-30 12:15:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

À 10h15 Inspirez-vous des techniques et des décors préhistoriques pour fabriquer un photophore en argile. Atelier à partir de 6 ans. Réservation sur le site www.museedecarnac.com .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Photophore en argile Carnac a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon