Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan
Début : 2025-12-23 10:15:00
fin : 2025-12-30 12:15:00
2025-12-23 2025-12-30
À 10h15 Inspirez-vous des techniques et des décors préhistoriques pour fabriquer un photophore en argile. Atelier à partir de 6 ans. Réservation sur le site www.museedecarnac.com .
Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne
