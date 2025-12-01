Atelier Photophore Musée de la Lunette Hauts de Bienne
Atelier Photophore Musée de la Lunette Hauts de Bienne mercredi 24 décembre 2025.
Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 EUR
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-24 15:30:00
2025-12-24
Illumine les fêtes de fin d’année avec ton photophore aux couleurs de l’hiver. .
Musée de la Lunette 2 Place Jean Jaurès Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
