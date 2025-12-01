Atelier photophores à Baugé Baugé Baugé-en-Anjou
Atelier photophores à Baugé Baugé Baugé-en-Anjou mercredi 17 décembre 2025.
Atelier photophores à Baugé
Baugé 15 Avenue Legoulz de la Boulaie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Atelier photophores à Baugé
Atelier de photophores en papier découpé
Un après-midi créative autour de Noël !
Participez à un atelier de découpe numérique pour réaliser de magnifiques photophores à poser sur votre table de fête.
N’oubliez pas d’apporter vos pots en verre !
Pour les 8 ans et +
Sur réservation .
Baugé 15 Avenue Legoulz de la Boulaie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 84 00
English :
Photophores workshop in Baugé
German :
Workshop Windlichter in Baugé
Italiano :
Workshop sui fotofori a Baugé
Espanol :
Taller sobre fotóforos en Baugé
L’événement Atelier photophores à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou