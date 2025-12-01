Atelier photophores à Baugé Baugé Baugé-en-Anjou

Baugé 15 Avenue Legoulz de la Boulaie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

2025-12-17

Atelier de photophores en papier découpé

Un après-midi créative autour de Noël !

Participez à un atelier de découpe numérique pour réaliser de magnifiques photophores à poser sur votre table de fête.

N’oubliez pas d’apporter vos pots en verre !

Pour les 8 ans et +

Sur réservation .

Baugé 15 Avenue Legoulz de la Boulaie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 84 00

English :

Photophores workshop in Baugé

German :

Workshop Windlichter in Baugé

Italiano :

Workshop sui fotofori a Baugé

Espanol :

Taller sobre fotóforos en Baugé

