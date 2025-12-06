ATELIER PHOTOPHORSE FESETIFS Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER PHOTOPHORSE FESETIFS

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Viens fabriquer ton photophore pour Noël

Inscription obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

English :

Come and make your own Christmas candle jar

L’événement ATELIER PHOTOPHORSE FESETIFS Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-12-04 par Pays Erdre Canal Forêt