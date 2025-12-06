ATELIER PHOTOPHORSE FESETIFS Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30
2025-12-30
Viens fabriquer ton photophore pour Noël
Inscription obligatoire .
English :
Come and make your own Christmas candle jar
