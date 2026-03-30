Atelier photos de la prise de vue au tirage d’exposition par Kristof Guez Centre culturel de la Visitation Périgueux

Atelier photos de la prise de vue au tirage d’exposition par Kristof Guez

Centre culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux Dordogne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10

Une approche complète et accessible du tirage photographique, abordant l’ensemble du processus de création, depuis la prise de vue jusqu’à la réalisation finale du tirage. Chaque participant·e est invité·e à apporter jusqu’à trois fichiers numériques, afin de permettre des échanges autour de ces images.

À partir de 16 ans Photographes débutants & confirmés

Matériel requis appareil photo ou smartphone

Tarif 15 € sur inscription

Informations & inscriptions | Tél. 05 53 53 55 17 | lavisitation@perigueux.fr .

Centre culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 55 17 lavisitation@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier photos de la prise de vue au tirage d’exposition par Kristof Guez

L’événement Atelier photos de la prise de vue au tirage d’exposition par Kristof Guez Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux