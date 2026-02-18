Atelier Photos Le Printemps en Noir & Blanc ? Ingrannes

Atelier Photos Le Printemps en Noir & Blanc ?

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Samedi 2026-03-29 08:00:00

2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

La beauté du printemps peut-elle aussi se révéler dans la photographie en Noir & Blanc ?

Au sein d’un Jardin paysager Remarquable, coachés par le photographe Dominique MICHEL, tentez de répondre à cette question, aiguisez votre œil et perfectionnez vos techniques.

Niveau avancé

La beauté du printemps, la délicatesse d’une fleur, la douceur de la lumière saisonnière ont-elles toujours besoin de la couleur pour être transmises en photo ? Le Noir et Blanc ne peut-il pas les révéler aussi ?

Avec Dominique MICHEL, photographe, expérimentez-le pour tenter de répondre à ces questions et aiguisez votre œil dans le cadre inspirant de l’Arboretum. Avant que les visiteurs n’arrivent, profitez-y des douces lueurs matinales. Après l’ouverture, fêtez avec nous Hanami et la culture de l’épure…

Apportez votre propre appareil photo ou téléphone sur lequel vous utilisez déjà (parfois) le mode manuel.

De 8h à 11h ; 30€ par adulte ; réservation obligatoire

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Coached by a photographer, take a fresh look at the Arboretum, from landscapes to small flowers. Learn about garden photography: framing, lighting, settings? This event is part of the Effervescente year of Nouvelles Renaissances en Val-de-Loire. Reservations strongly recommended

