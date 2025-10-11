ATELIER PIANO- EGAT Égat

ATELIER PIANO- EGAT Égat samedi 11 octobre 2025.

ATELIER PIANO- EGAT

Égat Pyrénées-Orientales

Je suis ravie de vous proposer des ateliers Piano avec Camille à la boutique L’île récréative à Egat.

Venez commencer ou développer la pratique du piano, vous familiariser avec la lecture d’une partition, vous approprier et interpréter un texte musical, découvrir le répertoire, stimuler votre créativité, jouer seul ou en collectif…

Inscription par SMS au 07 66 06 78 70

Égat 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 06 78 70

English :

I’m delighted to offer Piano workshops with Camille at the L’île récréative boutique in Egat.

Come and start or develop your piano playing, learn how to read a score, appropriate and interpret a musical text, discover the repertoire, stimulate your creativity, play alone or in a group?

Register by SMS on 07 66 06 78 70

German :

Ich freue mich, Ihnen Klavier-Workshops mit Camille in der Boutique L’île récréative in Egat anbieten zu können.

Beginnen Sie mit dem Klavierspiel, machen Sie sich mit dem Lesen einer Partitur vertraut, eignen Sie sich einen musikalischen Text an und interpretieren Sie ihn, entdecken Sie das Repertoire, stimulieren Sie Ihre Kreativität, spielen Sie allein oder in einer Gruppe?

Anmeldung per SMS an 07 66 06 78 70

Italiano :

Sono lieta di proporre dei laboratori di pianoforte con Camille presso la boutique L’île récréative di Egat.

Venite a iniziare o a sviluppare il vostro modo di suonare il pianoforte, a familiarizzare con la lettura di una partitura, a fare vostro un testo musicale e a interpretarlo, a scoprire il repertorio, a stimolare la vostra creatività, a suonare da soli o in gruppo?

Per iscriversi, inviare un messaggio allo 07 66 06 78 70

Espanol :

Estoy encantada de ofrecer talleres de piano con Camille en la boutique L’île récréative de Egat.

Venga a iniciarse o a desarrollar su técnica pianística, a familiarizarse con la lectura de partituras, a hacer suyo e interpretar un texto musical, a descubrir el repertorio, a estimular su creatividad, a tocar solo o en grupo..

Para inscribirse, envíe un mensaje de texto al 07 66 06 78 70

