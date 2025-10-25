ATELIER PICOLO, LE MOINEAU RIGOLO Maraussan
Impasse Jean Barthes Maraussan Hérault
Atelier à partir de 4 ans. Animé par l’Atelier Ré’créations. Proposé par l’association culturelle
Impasse Jean Barthes Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 98 41 29
English :
Workshop for ages 4 and up. Led by Atelier Ré’créations. Offered by the cultural association
German :
Workshop für Kinder ab 4 Jahren. Geleitet vom Atelier Ré’créations. Angeboten von der kulturellen Vereinigung
Italiano :
Laboratorio per bambini dai 4 anni in su. Condotto dall’Atelier Ré’créations. Offerto dall’associazione culturale
Espanol :
Taller para niños a partir de 4 años. Impartido por el Atelier Ré’créations. Ofrecido por la asociación cultural
