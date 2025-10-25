ATELIER PICOLO, LE MOINEAU RIGOLO Maraussan

ATELIER PICOLO, LE MOINEAU RIGOLO

Impasse Jean Barthes Maraussan Hérault

Atelier à partir de 4 ans. Animé par l’Atelier Ré’créations. Proposé par l’association culturelle

Impasse Jean Barthes Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 98 41 29

English :

Workshop for ages 4 and up. Led by Atelier Ré’créations. Offered by the cultural association

German :

Workshop für Kinder ab 4 Jahren. Geleitet vom Atelier Ré’créations. Angeboten von der kulturellen Vereinigung

Italiano :

Laboratorio per bambini dai 4 anni in su. Condotto dall’Atelier Ré’créations. Offerto dall’associazione culturale

Espanol :

Taller para niños a partir de 4 años. Impartido por el Atelier Ré’créations. Ofrecido por la asociación cultural

