Atelier : Picto-jouet Musée du Jouet Colmar

Atelier : Picto-jouet Mercredi 6 août, 14h30 Musée du Jouet Haut-Rhin

Inscription à l’adresse : contact.museejouet@colmar.fr jusqu’au lundi 04 août 17h. Tarif : 2€ + billet d’entrée au musée – Pour les enfants à partir de 8 ans

Début : 2025-08-06T14:30:00 – 2025-08-06T16:00:00

Fin : 2025-08-06T14:30:00 – 2025-08-06T16:00:00

Jouer est-il sans danger ? Pour être en sécurité, des pictogrammes, symboles, mentions et certifications sont aujourd’hui obligatoires sur les boites et les notices des jouets. Chacun pourra explorer ces symboles et créer le sien pour alerter d’un danger, interdire ou rendre obligatoire certains usages ou certains accessoires pour jouer en toute sécurité.

Horaire : De 14h30 à 16h

Jusqu’à 12 participants

Musée du Jouet 40 rue Vauban 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389419310 https://www.museejouet.com/fr/ https://www.facebook.com/museedujouet.colmar;https://www.instagram.com/museejouetcolmar/ [{« type »: « email », « value »: « contact.museejouet@colmar.fr »}] Sur trois niveaux et avec plus de 1000 jouets exposés, le Musée du Jouet propose une vaste collection de jouets du 19ème siècle à nos jours. Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le musée accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition. Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une thématique dédiée. Janvier à Novembre 10h-17h sauf les mardis (fermeture) Juillet-Août et Décembre tous les jours 10h-18h Pendant les petites vacances scolaires des trois zones françaises tous les jours 10h-18h Ouvert les mardis des marchés de Noël. Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Musée du Jouet de Colmar