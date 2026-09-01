Atelier piégeage des frelons asiatiques Place des Olympiades Teloché
vendredi 25 septembre 2026 · Place des Olympiades · Teloché
Informations pratiques
Teloché
Atelier piégeage des frelons asiatiques
Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Atelier piégeage de frelons asiatiques / Intervention de l’apiculteur Alain GELINEAU / Fabrication de piège à frelons
Atelier piégeage des frelons asiatiques
A partir de 18h
Tout public
Inscription conseillée (places limitées) : asso@mairiedeteloche.fr
Intervention d’Alain GELINEAU, Apiculteur à Teloché
L’objectif est de sensibiliser à la reconnaissance de cette espèce ainsi qu’à son piégeage en tenant compte des saisons et des périodes.
Programme :
– Reconnaître le frelon asiatique
– Méthodes de lutte contre les nids primaires et secondaires
– Technique de fabrication de pièges
Une première session est proposée en septembre, une autre sera proposée en février. .
Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 asso@mairiedeteloche.fr
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English :
Workshop on Trapping Asian Hornets / Presentation by Beekeeper Alain GELINEAU / Making a Hornet Trap
L’événement Atelier piégeage des frelons asiatiques Teloché a été mis à jour le 2026-09-04 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois
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