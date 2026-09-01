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AGENDA · Teloché

Atelier piégeage des frelons asiatiques Place des Olympiades Teloché

vendredi 25 septembre 2026 · Place des Olympiades · Teloché

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place des Olympiades
Adresse
Halles du marché couvert
Ville
72220 Teloché
Département
Sarthe
Tarif

Teloché

Atelier piégeage des frelons asiatiques

Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Atelier piégeage de frelons asiatiques / Intervention de l’apiculteur Alain GELINEAU / Fabrication de piège à frelons
Atelier piégeage des frelons asiatiques
A partir de 18h
Tout public
Inscription conseillée (places limitées) : asso@mairiedeteloche.fr
Intervention d’Alain GELINEAU, Apiculteur à Teloché

L’objectif est de sensibiliser à la reconnaissance de cette espèce ainsi qu’à son piégeage en tenant compte des saisons et des périodes.
Programme :
– Reconnaître le frelon asiatique
– Méthodes de lutte contre les nids primaires et secondaires
– Technique de fabrication de pièges

Une première session est proposée en septembre, une autre sera proposée en février.   .

Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13  asso@mairiedeteloche.fr

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English :

Workshop on Trapping Asian Hornets / Presentation by Beekeeper Alain GELINEAU / Making a Hornet Trap

L’événement Atelier piégeage des frelons asiatiques Teloché a été mis à jour le 2026-09-04 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois

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