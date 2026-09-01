Atelier piégeage des frelons asiatiques Place des Olympiades Teloché

Informations pratiques

Teloché

Atelier piégeage des frelons asiatiques

Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Atelier piégeage de frelons asiatiques / Intervention de l’apiculteur Alain GELINEAU / Fabrication de piège à frelons

Atelier piégeage des frelons asiatiques

A partir de 18h

Tout public

Inscription conseillée (places limitées) : asso@mairiedeteloche.fr

Intervention d’Alain GELINEAU, Apiculteur à Teloché

L’objectif est de sensibiliser à la reconnaissance de cette espèce ainsi qu’à son piégeage en tenant compte des saisons et des périodes.

Programme :

– Reconnaître le frelon asiatique

– Méthodes de lutte contre les nids primaires et secondaires

– Technique de fabrication de pièges

Une première session est proposée en septembre, une autre sera proposée en février. .

Place des Olympiades Halles du marché couvert Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 00 13 asso@mairiedeteloche.fr

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English :

Workshop on Trapping Asian Hornets / Presentation by Beekeeper Alain GELINEAU / Making a Hornet Trap

L’événement Atelier piégeage des frelons asiatiques Teloché a été mis à jour le 2026-09-04 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois