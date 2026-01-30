Atelier Pierre, mortier, ciseaux Orschwiller

Atelier Pierre, mortier, ciseaux

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

2026-04-08

Atelier pour les familles Pierre, mortier, ciseaux

Pince de levage, moellon, arc en plein cintre… ces mots n’auront plus de secrets pour vous. Les manipulations de maquettes et les recherches de traces de construction visibles sur le château aiguiseront vos yeux d’apprentis architectes. Repartez avec votre relevé de marque de tailleur de pierre ! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

English :

Workshop for families Stone, mortar, scissors

