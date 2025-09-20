Atelier Pierre Sèche Chazaloux Tournebise Saint-Pierre-le-Chastel

Nombre limité de places : 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Initiez-vous à l’art ancestral de la pierre sèche : atelier découverte

Rejoignez notre atelier d’initiation à la pierre sèche, une expérience immersive de deux heures pour découvrir les bases de cette technique millénaire, respectueuse de l’environnement et du paysage.

Au programme :

• Présentation des outils : vous apprendrez à reconnaître et manier les instruments essentiels du bâtisseur.

• Techniques fondamentales : nous aborderons les principes de base pour construire un mur solide et esthétique.

• Mise en pratique : place à l’action !

Infos pratiques :

• Durée : 2 heures

• Lieu : Hameau des Chazaloux – Tounebise – 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL

L’atelier est ouvert à tous, à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Chazaloux Tournebise 63230 Saint Pierre le Chastel Saint-Pierre-le-Chastel 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0673801620 https://saint-pierre-le-chastel-patrimoine-1.s2.yapla.com/fr/ Vestiges d'un hameau médiéval – 70 cases – niché au cœur des Cheires de Come dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne / UNESCO Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

@Chazaloux