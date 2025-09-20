Atelier Pierre Sèche Chazaloux Tournebise Saint-Pierre-le-Chastel
Atelier Pierre Sèche Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Chazaloux Tournebise Puy-de-Dôme
Nombre limité de places : 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Initiez-vous à l’art ancestral de la pierre sèche : atelier découverte
Rejoignez notre atelier d’initiation à la pierre sèche, une expérience immersive de deux heures pour découvrir les bases de cette technique millénaire, respectueuse de l’environnement et du paysage.
Au programme :
• Présentation des outils : vous apprendrez à reconnaître et manier les instruments essentiels du bâtisseur.
• Techniques fondamentales : nous aborderons les principes de base pour construire un mur solide et esthétique.
• Mise en pratique : place à l’action !
Infos pratiques :
• Durée : 2 heures
• Lieu : Hameau des Chazaloux – Tounebise – 63230 SAINT-PIERRE-LE-CHASTEL
L’atelier est ouvert à tous, à partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Chazaloux Tournebise 63230 Saint Pierre le Chastel Saint-Pierre-le-Chastel 63230 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0673801620 https://saint-pierre-le-chastel-patrimoine-1.s2.yapla.com/fr/ Vestiges d'un hameau médiéval – 70 cases – niché au cœur des Cheires de Come dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne / UNESCO Parking
Journées européennes du patrimoine 2025
@Chazaloux