Atelier Pilate Salle des fêtes Huriel

Atelier Pilate Salle des fêtes Huriel mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Pilate

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

L’association Blabla Sport vous propose un atelier de Pilates pour prendre soin de votre corps et de votre esprit !

Un moment de détente et de renforcement tout en douceur, accessible à tous. ✨

Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

The Blabla Sport association offers a Pilates workshop to help you look after your body and mind!

A gentle way to relax and strengthen, accessible to all…?

German :

Der Verein Blabla Sport bietet Ihnen einen Pilates-Workshop an, damit Sie sich um Ihren Körper und Ihren Geist kümmern können!

Ein Moment der Entspannung und der sanften Stärkung, der für alle zugänglich ist. ?

Italiano :

L’associazione Blabla Sport propone un workshop di Pilates per aiutarvi a prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente!

Un modo dolce per rilassarsi e rafforzare il corpo, accessibile a tutti. ?

Espanol :

La asociación Blabla Sport te propone un taller de Pilates para cuidar tu cuerpo y tu mente

Una forma suave de relajarse y fortalecer el cuerpo, accesible a todos. ?

L’événement Atelier Pilate Huriel a été mis à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ