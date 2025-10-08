Atelier Pilate Salle des fêtes Huriel
Atelier Pilate
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel Allier
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
L’association Blabla Sport vous propose un atelier de Pilates pour prendre soin de votre corps et de votre esprit !
Un moment de détente et de renforcement tout en douceur, accessible à tous. ✨
Salle des fêtes Rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr
English :
The Blabla Sport association offers a Pilates workshop to help you look after your body and mind!
A gentle way to relax and strengthen, accessible to all…?
German :
Der Verein Blabla Sport bietet Ihnen einen Pilates-Workshop an, damit Sie sich um Ihren Körper und Ihren Geist kümmern können!
Ein Moment der Entspannung und der sanften Stärkung, der für alle zugänglich ist. ?
Italiano :
L’associazione Blabla Sport propone un workshop di Pilates per aiutarvi a prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente!
Un modo dolce per rilassarsi e rafforzare il corpo, accessibile a tutti. ?
Espanol :
La asociación Blabla Sport te propone un taller de Pilates para cuidar tu cuerpo y tu mente
Una forma suave de relajarse y fortalecer el cuerpo, accesible a todos. ?
