Atelier Pilates Family par GRL & bien-être Rue Joseph-Laure La Londe-les-Maures
Atelier Pilates Family par GRL & bien-être Rue Joseph-Laure La Londe-les-Maures mercredi 11 février 2026.
Atelier Pilates Family par GRL & bien-être
Rue Joseph-Laure Gymnase de l’école Jean-Jaurès La Londe-les-Maures Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 17:15:00
fin : 2026-02-11 18:15:00
Date(s) :
2026-02-11
GRL & Bien-Être propose un atelier Pilates Family, au gymnase de l’école Jean-Jaurès.
.
Rue Joseph-Laure Gymnase de l’école Jean-Jaurès La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 joelle.coasne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pilates Family workshop by GRL & bien-être
GRL & Bien-Être is offering a Pilates Family workshop at the Jean-Jaurès school gym.
L’événement Atelier Pilates Family par GRL & bien-être La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var