Atelier Pilates Saint-Pierre-des-Nids Saint-Pierre-des-Nids

Saint-Pierre-des-Nids 1 Impasse des Loriots Saint-Pierre-des-Nids Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-16

L’atelier pilates a lieu une fois par mois, le samedi de 10h00 à 11h30 animé par Laura Legros. Des questions ? Une inscription ?N’hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail !

Le cours de pilates propose un moment de détente et de recentrage, accessible à tous les niveaux. À travers des postures douces, des exercices de respiration et une relaxation guidée, chaque séance aide à améliorer la souplesse, renforcer le corps en profondeur et apaiser le mental.

Animé Laura LEGROS dans une ambiance bienveillante, le cours invite chacun à progresser à son rythme, sans pression, tout en profitant d’un temps pour soi.

Horaire 10h 11h30

Tarif 10 € adulte Inscription obligatoire .

Saint-Pierre-des-Nids 1 Impasse des Loriots Saint-Pierre-des-Nids 53370 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 50 25 74 famillesrurales.spdn@gmail.com

English :

The pilates workshop takes place once a month, on Saturdays from 10:00 to 11:30 am, led by Laura Legros. Do you have any questions? Don’t hesitate to call us or send us an e-mail!

