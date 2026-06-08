ATELIER PINCEAU & VINO Cazouls-lès-Béziers
ATELIER PINCEAU & VINO Cazouls-lès-Béziers lundi 8 juin 2026.
Cazouls-lès-Béziers
ATELIER PINCEAU & VINO
26 Bis Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-06-08 2026-07-06 2026-09-14 2026-10-12
Pinceau & Vino — spécial cocktails
Peignez, riez, et laissez le verre inspirer le pinceau. Une soirée créative et conviviale où l’art et les cocktails font bon ménage. Aucun talent requis — juste l’envie de passer un bon moment.
25 € personne (matériel et boissons comprises)
Il y a des soirées où on rentre chez soi légère.
Où on a ri, créé, goûté, respiré.
Où on repart avec quelque chose qu’on a fait de ses mains — et une envie de recommencer.
Le 8 juin, c’est cette soirée là.
L’atelier où le verre inspire le pinceau.
Ce mois-ci, on peint des cocktails.
Des couleurs qui éclatent, des formes qui s’amusent, une ambiance qui sent l’été.
Et bien sûr — on déguste. Parce que c’est Pinceau & Vino, et ici le vin fait partie de l’expérience.
Pas besoin de savoir dessiner.
Pas de jugement, pas de performance.
Juste vous, un pinceau, un verre, et deux heures et demie où vous n’existez que pour ça.
Ce qui vous attend chaque mois
Une initiation à l’aquarelle
Une dégustation de vins du Domaine Castan
Votre œuvre originale à emporter
Une ambiance douce, conviviale, sans pression
25€ — matériel + dégustation inclus
15 places maximum
+10€ — votre illustration imprimée sur une étiquette, votre bouteille sous 7 jours
+15€ — planche de produits locaux
Vous venez à deux ? Écrivez moi pour votre petit bonus
10% de remise sur les vins et illustrations à la boutique ce soir-là. .
26 Bis Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 54 45 domainecastan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER PINCEAU & VINO
Brush & Vino? for cocktails
Paint, laugh and let the glass inspire the brush. A creative and convivial evening where art and cocktails go hand in hand. No talent required? just the desire to have a good time.
25 ? person (materials and drinks included)
L’événement ATELIER PINCEAU & VINO Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT LA DOMITIENNE
À voir aussi à Cazouls-lès-Béziers (Hérault)
- SOIRÉE TERROIR Cazouls-lès-Béziers 18 juin 2026
- NOCTURNES Cazouls-lès-Béziers 31 juillet 2026