ATELIER PINCEAU & VINO Cazouls-lès-Béziers

Cazouls-lès-Béziers

ATELIER PINCEAU & VINO

26 Bis Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-06-08 2026-07-06 2026-09-14 2026-10-12

Pinceau & Vino — spécial cocktails

Peignez, riez, et laissez le verre inspirer le pinceau. Une soirée créative et conviviale où l’art et les cocktails font bon ménage. Aucun talent requis — juste l’envie de passer un bon moment.

25 € personne (matériel et boissons comprises)

Il y a des soirées où on rentre chez soi légère.

Où on a ri, créé, goûté, respiré.

Où on repart avec quelque chose qu’on a fait de ses mains — et une envie de recommencer.

Le 8 juin, c’est cette soirée là.

L’atelier où le verre inspire le pinceau.

Ce mois-ci, on peint des cocktails.

Des couleurs qui éclatent, des formes qui s’amusent, une ambiance qui sent l’été.

Et bien sûr — on déguste. Parce que c’est Pinceau & Vino, et ici le vin fait partie de l’expérience.

Pas besoin de savoir dessiner.

Pas de jugement, pas de performance.

Juste vous, un pinceau, un verre, et deux heures et demie où vous n’existez que pour ça.

Ce qui vous attend chaque mois

Une initiation à l’aquarelle

Une dégustation de vins du Domaine Castan

Votre œuvre originale à emporter

Une ambiance douce, conviviale, sans pression

25€ — matériel + dégustation inclus

15 places maximum

+10€ — votre illustration imprimée sur une étiquette, votre bouteille sous 7 jours

+15€ — planche de produits locaux

Vous venez à deux ? Écrivez moi pour votre petit bonus

10% de remise sur les vins et illustrations à la boutique ce soir-là. .

26 Bis Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 54 45 domainecastan@gmail.com

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English : ATELIER PINCEAU & VINO

Brush & Vino? for cocktails

Paint, laugh and let the glass inspire the brush. A creative and convivial evening where art and cocktails go hand in hand. No talent required? just the desire to have a good time.

25 ? person (materials and drinks included)

L’événement ATELIER PINCEAU & VINO Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 OT LA DOMITIENNE