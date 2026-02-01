Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût rue Aimé Richard Segonzac
Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût rue Aimé Richard Segonzac samedi 7 février 2026.
Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 11:15:00
fin : 2026-02-07 12:15:00
Date(s) :
2026-02-07
Le Pineau des Charentes, à la fois tellement célèbre mais souvent méconnu quant à sa production entre autres, les cépages adéquats ou son vieillissement. Quant à sa couleur, blanc, rosé ou rouge…
.
rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût
Pineau des Charentes is so famous, but so little is known about how it’s produced: from the right grape varieties to ageing. As for its color, white, rosé or red…
L’événement Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût Segonzac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac