Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût rue Aimé Richard Segonzac

Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:15:00

fin : 2026-02-07 12:15:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Pineau des Charentes, à la fois tellement célèbre mais souvent méconnu quant à sa production entre autres, les cépages adéquats ou son vieillissement. Quant à sa couleur, blanc, rosé ou rouge…

rue Aimé Richard Salle des Distilleries Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 84 85 04 srgcognac@gmail.com

English : Atelier Pineau des Charentes | Sites remarquables du Goût

Pineau des Charentes is so famous, but so little is known about how it’s produced: from the right grape varieties to ageing. As for its color, white, rosé or red…

