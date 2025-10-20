Atelier ping pong Vayres
Atelier ping pong Vayres lundi 20 octobre 2025.
Atelier ping pong
A la salle des fêtes Vayres Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20
Avec le club de Chabanais, viens t’essayer au tennis de table ! Que tu sois débutant ou déjà rapide à la raquette, cet atelier promet de bons moments sportifs et conviviaux. Petits défis, échanges et rires assurés ! Rendez-vous à la salle des fêtes de Vayres. Activité ouverte dès 8 ans, dans la limite de 10 participants.
Informations et réservations auprès de l’association Vayres Initiatives Culturelles par téléphone. .
A la salle des fêtes Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86
