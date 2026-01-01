Atelier pin’s en céramique La Locale Limoges

Atelier pin’s en céramique

Un atelier d’initiation à la céramique organisé par Chiara Bonato se tiendra le samedi 31 janvier 2026 au café La Locale, à Limoges. Au cours de cet atelier, les participant·es seront invité·es à imaginer, façonner et décorer leur propre pin’s en céramique.

Deux créneaux horaires sont proposés au cours de l’après-midi. L’atelier est au prix de 50 euros et comprend le matériel et une consommation au café.

Les places étant limitées, une réservation est nécessaire possible via Instagram ou par mail. Un tarif dégressif est proposé pour les inscriptions de plus de trois personnes.

Une fois les créations cuites, elles pourront être récupérées à l’atelier de Chiara Bonato situé au 32 rue de la Boucherie. .

La Locale 13 Rue de la Boucherie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contactchiarabonato@gmail.com

