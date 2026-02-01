Atelier piquage en continu Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan

Atelier piquage en continu

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Rendez-vous à l’accueil du musée afin de récupérer votre matériel pour un atelier piquage en autonomie dans la salle 1970 ou dans la salle pédagogique. Munis de votre plaque de feutre, d’un pique et d’une feuille de piquage spécial Saint-Valentin, l’art du piquage n’aura plus de secret !

En continu de 14h a 17h

Dès 6 ans (enfant accompagné). Durée 20mn environ

Tarif d’entrée + 2€ par personne .

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

