Atelier pisé avec Le Collectif Œuvrer ŒUVRER Mondrepuis

Atelier pisé avec Le Collectif Œuvrer ŒUVRER Mondrepuis samedi 18 octobre 2025.

Atelier pisé avec Le Collectif Œuvrer Samedi 18 octobre, 10h30, 14h00 ŒUVRER Aisne

Gratuit – Inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Le pisé, matériau de construction ancestral aux qualités étonnantes, souvent associé aux constructions traditionnelles en terre, revient sur le devant de la scène grâce à ses performances structurelles et écologiques remarquables.

Composé de terre argileuse enrichie de graviers, de sables et de fibres végétales pour améliorer sa cohésion et sa résistance, le pisé permet de bâtir des murs extrêmement solides, tout en exploitant des ressources locales. Suite à des essais et les tests de terre concluants réalisés à l’Archipel, des prototypes de bancs extérieurs seront mis en oeuvre sur place. Ce chantier découverte participatif est ouvert à toutes et tous, tout au long de la journée.

ŒUVRER 11 rue delaporte 02500 Mondrepuis Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France 06 40 12 10 55 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/oeuvrer/evenements/journee-nationale-de-l-architecture-a-l-archipel-18-octobre-2025″}] La villa » Mon Repos », devenue colonie de vacances de la Provita dans les années 1920, se transforme progressivement en lieu dédié à l’architecture, au patrimoine, à l’artisanat et à l’environnement. Depuis 2021, il héberge le collectif ŒUVRER, composé d’une SCOP d’architecture et d’une association. A travers des expérimentations, des évènements et des chantiers participatifs, le collectif a pour ambition de réhabiliter ce lieu tout en questionnant la place de l’architecture dans les territoires ruraux. Accès en voiture avec aménagement d’un parking pour l’évènement

Le pisé, matériau de construction ancestral aux qualités étonnantes, souvent associé aux constructions traditionnelles en terre, revient sur le devant de la scène grâce à ses performances et de de à…

©Collectif ŒUVRER