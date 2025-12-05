Atelier pitcher son projet / création d’entreprise Agence RENNES OUEST Rennes Vendredi 5 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Atelier interactif avec la BGE sur le thème de l’argumentation et la promotion du projet / la maitrise du pitch dans le cadre de la semaine ReStart. 3h pour construire un argumentaire impactant et apprendre à convaincre . Comprendre et s’exercer autour du thème du Pitch. Attention / Cet atelier concerne des demandeurs d’emploi avancés dans leur projet de création

L’atelier aura lieu au sein de l’agence de France Travail Rennes Ouest – 167 route de Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T12:00:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/537789

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine