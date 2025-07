Atelier Pix Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Maison Milon, 02 Place Emile Colongin, 84600 GRILLON, Vaucluse

Mercredi 2025-07-09, 13:30:00

Fin: 15:00:00

Dates: 2025-07-09 à 2025-08-20

Venez tester et développer vos compétences numériques à travers des parcours personnalisés adaptés à vos besoins. L’atelier vise à aider chacun à maîtriser les outils numériques essentiels et à obtenir une certification reconnue.

Contact: +33 6 01 33 13 00, contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Come and test and develop your digital skills through personalized courses tailored to your needs. The workshop aims to help everyone master essential digital tools and gain recognized certification.

German :

Testen und entwickeln Sie Ihre digitalen Kompetenzen mithilfe individueller, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Kurse. Der Workshop soll jedem helfen, die wichtigsten digitalen Werkzeuge zu beherrschen und eine anerkannte Zertifizierung zu erlangen.

Italiano :

Venite a testare e a sviluppare le vostre competenze digitali attraverso corsi personalizzati in base alle vostre esigenze. Il workshop mira ad aiutare tutti a padroneggiare gli strumenti digitali essenziali e a ottenere una certificazione riconosciuta.

Espanol :

Venga a probar y desarrollar sus competencias digitales a través de cursos personalizados adaptados a sus necesidades. El taller tiene como objetivo ayudar a todos a dominar las herramientas digitales esenciales y obtener una certificación reconocida.

