Atelier pixel art avec Steev Association Artichaut Moulins
Atelier pixel art avec Steev Association Artichaut Moulins vendredi 20 février 2026.
Atelier pixel art avec Steev
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-27
Les ateliers se passent au local de l’association Artichaut.
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshops are held at the Artichaut association premises.
L’événement Atelier pixel art avec Steev Moulins a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région