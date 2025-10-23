Atelier Pixel Art en folie Bibliothèque Nueil-les-Aubiers
Atelier Pixel Art en folie Bibliothèque Nueil-les-Aubiers jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Pixel Art en folie
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Découvrez le Pixel Art sous toutes ses formes et laissez parler votre créativité !
À partir de 5 ans, sur réservation. .
Bibliothèque 14 Place Saint-Melaine Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 69 06 bibliotheque.nueillesaubiers@agglo2b.fr
English : Atelier Pixel Art en folie
German : Atelier Pixel Art en folie
Italiano :
Espanol : Atelier Pixel Art en folie
L’événement Atelier Pixel Art en folie Nueil-les-Aubiers a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Bocage Bressuirais