Atelier Pixel Art | Saugues place du 11 Novembre Saugues

Atelier Pixel Art | Saugues

place du 11 Novembre Salle d’animation médiathèque Saugues Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-19

2025-07-19

En lien avec l’exposition street art, venez vous initier au Pixel art, inspiré des jeux vidéos. A partir de 6 ans.

place du 11 Novembre Salle d’animation médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mediatheque@saugues.fr

English :

In conjunction with the street art exhibition, come and try your hand at Pixel art, inspired by video games. Ages 6 and up.

German :

In Verbindung mit der Street-Art-Ausstellung können Sie sich in die Pixel-Kunst einführen lassen, die von Videospielen inspiriert ist. Ab 6 Jahren.

Italiano :

In concomitanza con la mostra di street art, venite a cimentarvi nella Pixel art, ispirata ai videogiochi. Dai 6 anni in su.

Espanol :

Con motivo de la exposición de arte callejero, ven a probar suerte con el Pixel art, inspirado en los videojuegos. A partir de 6 años.

