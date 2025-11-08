Atelier pixel chez Atichaut Association Artichaut Moulins
Atelier pixel chez Atichaut
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 10 EUR
Non adhérents
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22
Artichaut association,art,cultureet artisanat.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Artichaut association, arts, culture and crafts.
German :
Artischocke Verein,Kunst,Kulturund Kunsthandwerk.
Italiano :
Associazione Artichaut, arte, cultura e artigianato.
Espanol :
Asociación Artichaut, arte, cultura y artesanía.
