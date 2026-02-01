Atelier Pizza Maison des Artisans Clères

Atelier Pizza

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La Forêt des macarons vous propose un atelier particulier aux couleurs de l’Italie l’atelier Pizza !

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les astuces pour:

– Pétrir votre pâte à pizza

– Assurer une fermentation optimale

– Bouler et façonner votre pâte

– Fleurer un plan de travail et abaisser avec un rouleau à pâtisserie

– Chiqueter votre pâte

– Réaliser une garniture savoureuse et de qualité

Bref, vous l’aurez compris, vous repartirez non seulement avec une pizza de 6/8 personnes mais avec toutes les connaissances nécessaires pour réaliser désormais vous-même votre pizza…

Durée 3h 4 à 8 participants .

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

