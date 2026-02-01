Atelier Pizza Maison des Artisans Clères
Atelier Pizza Maison des Artisans Clères samedi 14 février 2026.
Atelier Pizza
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
La Forêt des macarons vous propose un atelier particulier aux couleurs de l’Italie l’atelier Pizza !
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les astuces pour:
– Pétrir votre pâte à pizza
– Assurer une fermentation optimale
– Bouler et façonner votre pâte
– Fleurer un plan de travail et abaisser avec un rouleau à pâtisserie
– Chiqueter votre pâte
– Réaliser une garniture savoureuse et de qualité
Bref, vous l’aurez compris, vous repartirez non seulement avec une pizza de 6/8 personnes mais avec toutes les connaissances nécessaires pour réaliser désormais vous-même votre pizza…
Durée 3h 4 à 8 participants .
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
