Atelier Pizza Maison des Artisans Clères

Informations pratiques

Clères

Atelier Pizza

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La Forêt des macarons vous propose un atelier particulier aux couleurs de l’Italie : l’atelier Pizza !

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les astuces pour:

– Pétrir votre pâte à pizza

– Assurer une fermentation optimale

– Bouler et façonner votre pâte

– Fleurer un plan de travail et abaisser avec un rouleau à pâtisserie

– Chiqueter votre pâte

– Réaliser une garniture savoureuse et de qualité

Vous l’aurez compris, vous repartirez non seulement avec une pizza pour 6 à 8 personnes mais avec toutes les connaissances nécessaires pour réaliser désormais vous-même votre pizza chez vous!

Durée : 3h

Atelier pour 4 à 8 participants .

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com

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English : Atelier Pizza

L’événement Atelier Pizza Clères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin