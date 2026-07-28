Atelier Pizza Maison des Artisans Clères
samedi 10 octobre 2026 · Maison des Artisans · Clères
Informations pratiques
Clères
Atelier Pizza
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
La Forêt des macarons vous propose un atelier particulier aux couleurs de l’Italie : l’atelier Pizza !
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les astuces pour:
– Pétrir votre pâte à pizza
– Assurer une fermentation optimale
– Bouler et façonner votre pâte
– Fleurer un plan de travail et abaisser avec un rouleau à pâtisserie
– Chiqueter votre pâte
– Réaliser une garniture savoureuse et de qualité
Vous l’aurez compris, vous repartirez non seulement avec une pizza pour 6 à 8 personnes mais avec toutes les connaissances nécessaires pour réaliser désormais vous-même votre pizza chez vous!
Durée : 3h
Atelier pour 4 à 8 participants .
Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 contact@laforetdesmacarons.com
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English : Atelier Pizza
L’événement Atelier Pizza Clères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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