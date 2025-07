Atelier plage Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Atelier plage Médiathèque Les Maximes La Rochefoucauld-en-Angoumois mercredi 16 juillet 2025.

Atelier plage

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 10:30:00

fin : 2025-07-16 11:30:00

Date(s) :

2025-07-16

Viens décorer ton galet de plage avec l’équipe de la médiathèque !

Médiathèque Les Maximes Halles aux Grains La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 09 85 mediathque@larochefoucauldenangoumois.fr

English :

Come and decorate your beach pebble with the media library team!

German :

Komm und dekoriere deinen Strandkiesel mit dem Team der Mediathek!

Italiano :

Venite a decorare il vostro sassolino da spiaggia con il team della mediateca!

Espanol :

¡Ven a decorar tu guijarro de playa con el equipo de la mediateca!

