Atelier plan climat Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Atelier plan climat Maison Citoyenne Sainte-Pazanne samedi 11 avril 2026.
Sainte-Pazanne
Atelier plan climat
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11 12:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre du nouveau Plan Climat 2026-2032, Pornic Agglo Pays de Retz invite les habitants à participer à un atelier collaboratif pour imaginer les actions qui permettront de rendre notre territoire plus écologique dans les années à venir. Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.
Au programme
Pendant 1h30, les participants seront invités à se mettre dans la peau de personnages ; habitant le territoire et à imaginer leur quotidien en 2050. À partir de ces situations, chacun pourra réfléchir collectivement aux actions concrètes à mettre en place dès aujourd’hui pour préparer l’avenir.
Pratique :
aucune connaissance technique n’est nécessaire
ces ateliers sont ouverts à toutes et tous, et toutes les idées comptent
venez partager vos idées et contribuer à construire le futur du Pays de Retz
pour vous inscrire, cliquez ici
gratuit sur réservation
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Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
As part of the new 2026-2032 Climate Plan, Pornic Agglo Pays de Retz is inviting residents to take part in a collaborative workshop to imagine the actions that will make our territory more ecological in the years to come. Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne.
L’événement Atelier plan climat Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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