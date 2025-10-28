ATELIER PLANCTOMANIA Bouzigues
Quai du port de pêche Bouzigues Hérault
Plongez dans les collections du musée de l’Étang de Thau et son exposition temporaire pour un temps de création partagée et festive !
Quai du port de pêche Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57 musee.etang@agglopole.fr
English :
Immerse yourself in the collections of the Musée de l’Étang de Thau and its temporary exhibition for a time of shared and festive creation!
German :
Tauchen Sie ein in die Sammlungen des Musée de l’Étang de Thau und seine temporäre Ausstellung für eine gemeinsame und festliche kreative Zeit!
Italiano :
Immergetevi nelle collezioni del Musée de l’Étang de Thau e nella sua mostra temporanea per un momento di creatività condivisa e festosa!
Espanol :
Sumérjase en las colecciones del Museo de l’Étang de Thau y en su exposición temporal para compartir un momento de creatividad festiva
