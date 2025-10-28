ATELIER PLANCTOMANIA Bouzigues

Quai du port de pêche Bouzigues Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Plongez dans les collections du musée de l’Étang de Thau et son exposition temporaire pour un temps de création partagée et festive !

Quai du port de pêche Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57 musee.etang@agglopole.fr

English :

Immerse yourself in the collections of the Musée de l’Étang de Thau and its temporary exhibition for a time of shared and festive creation!

German :

Tauchen Sie ein in die Sammlungen des Musée de l’Étang de Thau und seine temporäre Ausstellung für eine gemeinsame und festliche kreative Zeit!

Italiano :

Immergetevi nelle collezioni del Musée de l’Étang de Thau e nella sua mostra temporanea per un momento di creatività condivisa e festosa!

Espanol :

Sumérjase en las colecciones del Museo de l’Étang de Thau y en su exposición temporal para compartir un momento de creatividad festiva

