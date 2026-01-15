Atelier planétarium mobile Maison Eihartzea Bardos
Atelier planétarium mobile Maison Eihartzea Bardos mercredi 4 février 2026.
Atelier planétarium mobile
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Deux séances vous seront proposées à 10h et 15h par Antoine de Science Odyssée.
Inscription obligatoire. .
Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 09 45 03 bibliothèque@bardos.fr
English : Atelier planétarium mobile
